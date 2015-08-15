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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Брайтон
Фулхэм - Брайтон: обзор матча 15 августа 2015
Фулхэм
15.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
43'
Т. Кэрни
30'
С. Бэлдок
90+4'
Т. Хемед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Брайтон
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Хемед
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
90'
+3
86'
Замена
Д. Форстер-Каски
️️️️
Д. Стивенс
83'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
С. Мач
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Смит
83'
79'
Замена
Р. Инс
️️️️
С. Бэлдок
71'
Желтая карточка
Т. Хемед
69'
Желтая карточка
К. Луалуа
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Б. Прингл
62'
Желтая карточка
Н. Бодуров
52'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэрни
Пас отдал
Л. Кристенсен
43'
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Бэлдок
Пас отдал
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
14
Сакари Маттила
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
4-4-2
13
Беттинелли
6
Ричардс
4
Хатчинсон
5
Бодуров
41
Возер
23
О'Хара
18
Прингл
10
Кэрни
21
Кристенсен
44
МакКормак
17
Смит
4-2-2-2
13
Стокдейл
2
Бруно
3
Грир
13
Бонг
2
Хюнемайер
7
Каял
16
Стивенс
7
Мач
25
Луалуа
9
Бэлдок
10
Хемед
18
Прингл
20
Качаниклич
20
Качаниклич
18
Прингл
17
Смит
9
Дембеле
9
Дембеле
17
Смит
9
Бэлдок
31
Инс
31
Инс
9
Бэлдок
7
Мач
23
Росеньор
23
Росеньор
7
Мач
16
Стивенс
10
Форстер-Каски
10
Форстер-Каски
16
Стивенс
Остались в запасе
Фулхэм
Брайтон
14
Сакари Маттила
ЦП
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
14
Иньиго Кальдерон
ПП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
14
Сакари Маттила
ЦП
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
14
Иньиго Кальдерон
ПП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Фулхэм - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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