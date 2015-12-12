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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Брентфорд
Фулхэм - Брентфорд: обзор матча 12 декабря 2015
Фулхэм
12.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 2
Завершен
Брентфорд
40'
Д. Тарковски (АГ)
65'
М. Дембеле
18'
А. Джадж (П)
71'
Д. О'Коннелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Брентфорд
Замена
М. Смит
️️️️
Т. Кэрни
87'
87'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Л. Вибе
Замена
А. Качаниклич
️️️️
С. Паркер
79'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Р. Фредерикс
79'
71'
ГОЛ! 2:2!
Д. О'Коннелл
Пас отдал
Д. Тарковски
66'
Замена
Д. Свифт
️️️️
К. Кершбаумер
66'
Замена
Хота
️️️️
С. Каньос
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Р. МакКормак
65'
57'
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
Желтая карточка
Р. Стирмен
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Тарковски
40'
36'
Желтая карточка
С. Каньос
Желтая карточка
Р. Фредерикс
27'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Джадж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
8
Джон Свифт
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
24
Хота
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
3-2-3-2
22
Лонерган
29
Гарбатт
3
Рим
19
Стирмен
6
Ричардс
2
Фредерикс
23
О'Хара
8
Паркер
10
Кэрни
9
Дембеле
44
МакКормак
3-5-1
7
Кершбаумер
6
Тарковски
5
О'Коннелл
21
Бидуэлл
8
Дьягурага
23
Йеннарис
26
Вибе
31
Джадж
18
Вудс
7
Каньос
8
Паркер
20
Качаниклич
20
Качаниклич
8
Паркер
10
Кэрни
17
Смит
17
Смит
10
Кэрни
2
Фредерикс
12
Вудроу
12
Вудроу
2
Фредерикс
7
Кершбаумер
8
Свифт
8
Свифт
7
Кершбаумер
7
Каньос
24
Хота
24
Хота
7
Каньос
26
Вибе
33
Хофманн
33
Хофманн
26
Вибе
Остались в запасе
Фулхэм
Брентфорд
1
Джо Льюис
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Фулхэм - Брентфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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