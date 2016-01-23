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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Халл Сити
Фулхэм - Халл Сити: обзор матча 23 января 2016
Фулхэм
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
80'
А. Эрнандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Халл Сити
90'
Замена
А. Брюс
️️️️
Р. Снодграсс
86'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
А. Эрнандес
Замена
М. Смит
️️️️
Л. Кристенсен
83'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Эрнандес
Замена
Э. Хиндман
️️️️
С. Паркер
77'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
А. Качаниклич
73'
73'
Желтая карточка
М. Одубайо
71'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
А. Хэйден
55'
Желтая карточка
А. Хэйден
Желтая карточка
Д. Берн
42'
35'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
11
Джордж Уильямс
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
4-5-1
22
Лонерган
6
Ричардс
3
Рим
33
Берн
29
Гарбатт
23
О'Хара
10
Кэрни
21
Кристенсен
20
Качаниклич
8
Паркер
9
Дембеле
4-1-4-1
1
МакГрегор
28
Одубайо
5
Магуайр
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
23
Снодграсс
14
Хэйден
6
Клукас
17
Диаме
11
Эрнандес
20
Качаниклич
11
Уильямс
11
Уильямс
20
Качаниклич
8
Паркер
16
Хиндман
16
Хиндман
8
Паркер
21
Кристенсен
17
Смит
17
Смит
21
Кристенсен
23
Снодграсс
4
Брюс
4
Брюс
23
Снодграсс
11
Эрнандес
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
11
Эрнандес
14
Хэйден
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
14
Хэйден
Остались в запасе
Фулхэм
Халл Сити
1
Джо Льюис
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Фулхэм - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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