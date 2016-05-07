Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмил Хески - статистика

Завершил карьеру
11 января 1978 (48)
#19 | Нападающий
188 см | 86 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
28
2
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Фулхэм
1 : 0
07.05.2016
Болтон
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Болтон
1 : 0
30.04.2016
Халл Сити
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Кардифф
2 : 1
23.04.2016
Болтон
1' - 58'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Болтон
0 : 0
19.04.2016
Чарльтон
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Болтон
1 : 2
16.04.2016
Мидлсбро
1' - 70'
61'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
4 : 1
09.04.2016
Болтон
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Брентфорд
3 : 1
05.04.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Болтон
0 : 1
02.04.2016
Рединг
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лидс
2 : 1
05.03.2016
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Болтон
1 : 2
27.02.2016
Бернли
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Болтон
1 : 1
20.02.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 53'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брайтон
3 : 2
13.02.2016
Болтон
1' - 90'
22'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Болтон
2 : 1
06.02.2016
Ротерхэм
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
02.02.2016
Болтон
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
4 : 0
26.12.2015
Болтон
1' - 48'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
2 : 2
19.12.2015
Фулхэм
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Чарльтон
2 : 2
15.12.2015
Болтон
1' - 66'
32'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Халл Сити
1 : 0
12.12.2015
Болтон
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
2 : 3
05.12.2015
Кардифф
70' - 90'
72'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 1
21.11.2015
Болтон
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
03.11.2015
Болтон
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
0 : 0
31.10.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
20.10.2015
Бирмингем Сити
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
2 : 0
17.10.2015
Болтон
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
19.09.2015
Болтон
1' - 10'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
0 : 0
15.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Болтон
2 : 1
12.09.2015
Вулверхэмптон
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 0
28.08.2015
Болтон
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Болтон
1 : 1
22.08.2015
Ноттингем Форест
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
18.08.2015
Болтон
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Мидлсбро
3 : 0
15.08.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
0 : 0
08.08.2015
Дерби Каунти
73' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+