Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ceyhun GÃ¼lselam - статистика

#6 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алтай
21
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
1' - 46'
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
1' - 75'
Турция. Суперлига, 33 тур
Алтай
1 : 1
16.04.2022
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
89'
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
3 : 1
10.04.2022
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Алтай
1 : 2
02.04.2022
Антальяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Сивасспор
2 : 1
20.03.2022
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Алтай
1 : 0
12.03.2022
Йени Малатьяспор
90' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
0 : 0
06.03.2022
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Алтай
3 : 2
27.02.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
1 : 0
19.02.2022
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Алтай
0 : 0
11.02.2022
Ризеспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Алтай
0 : 1
23.01.2022
Коньяспор
1' - 73'
45'
Турция. Суперлига, 22 тур
Фенербахче
2 : 1
19.01.2022
Алтай
1' - 63'
60'
Турция. Суперлига, 21 тур
Алтай
0 : 2
16.01.2022
Аланьяспор
1' - 76'
Турция. Суперлига, 20 тур
Кайсериспор
1 : 0
09.01.2022
Алтай
1' - 85'
66'
Турция. Суперлига, 19 тур
Касымпаша
2 : 0
25.12.2021
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Алтай
1 : 2
21.12.2021
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Гиресунспор
3 : 1
17.12.2021
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Алтай
1 : 2
10.12.2021
Хатайспор
1' - 88'
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
2 : 2
04.12.2021
Алтай
68' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 0
06.11.2021
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Алтай
1 : 1
30.10.2021
Сивасспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 10 тур
Йени Малатьяспор
2 : 1
22.10.2021
Алтай
1' - 90'
66'
Турция. Суперлига, 9 тур
Алтай
0 : 1
17.10.2021
Карагюмрюк
1' - 72'
Турция. Суперлига, 8 тур
Газиантеп
4 : 1
03.10.2021
Алтай
62' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Алтай
2 : 1
24.09.2021
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 2
21.09.2021
Алтай
74' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Алтай
2 : 1
17.09.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
3 : 1
11.09.2021
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
1 : 4
21.08.2021
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Алтай
3 : 0
14.08.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
1
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
6
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+