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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Трабзонспор
Алтай - Трабзонспор: обзор матча 21 декабря 2021
Алтай
21.12.2021, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
33'
Д. Карайел
51'
А. Корнелиус
88'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алтай - Трабзонспор
90'
+4
Замена
А. Каплан
️️️️
А. Омюр
Замена
А. Райан
️️️️
С. Пиньярес
90'
+3
Замена
M. Paixão
️️️️
M. Rodríguez
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Корнелиус
Пас отдал
Б. Койта
85'
Замена
Х. Тюркмен
️️️️
Э. Ие
Желтая карточка
М. Надери
83'
80'
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Трондсен
Желтая карточка
С. Пиньярес
64'
64'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
58'
Желтая карточка
М. Гамшик
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Корнелиус
Пас отдал
Т. Бакасетас
46'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
М. Сиопис
46'
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Эздемир
Желтая карточка
А. Бийого Поко
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Карайел
Пас отдал
А. Бийого Поко
33'
25'
Желтая карточка
Джанини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
65
Martín Rodríguez
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Джанини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
Трабзонспор
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
2-5-3
1
Лиш
90
Карайел
22
Надери
23
Тиам
7
Каппел
71
Бийого Поко
19
Пиньярес
65
8
13
Акча
99
Бамба
4-1-3-2
1
Чакир
33
Перес
4
Денсвил
32
Ие
16
Трондсен
3
Эздемир
6
Сиопис
33
Омюр
17
Гамшик
14
Корнелиус
21
Джанини
65
19
19
65
19
Пиньярес
29
Райан
29
Райан
19
Пиньярес
33
Омюр
22
Каплан
22
Каплан
33
Омюр
32
Ие
4
Тюркмен
4
Тюркмен
32
Ие
3
Эздемир
24
Токез
24
Токез
3
Эздемир
6
Сиопис
9
Бакасетас
9
Бакасетас
6
Сиопис
16
Трондсен
55
Койта
55
Койта
16
Трондсен
Остались в запасе
Алтай
Трабзонспор
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Остались в запасе
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Алтай - Трабзонспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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