Давид Дюкортью - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Дюкортью
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1978 (44 года)
|Рост
|177
|Вес
|72
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Дюкортью
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1978 (44 года)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Газелек
|33
|0
|3
|12
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|07.05.2016
|1' -85'
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|24.04.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|3:2
|Бастия (Бастия)
|14'
|02.04.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|20.03.2016
|1' -45'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Газелек (Аяччо)
|12.03.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:0
|Кан (Кан)
|70'
|09.03.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|05.03.2016
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|20.02.2016
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|51'
|13.02.2016
|42' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:3
|Труа (Труа)
|48'
|06.02.2016
|74' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|03.02.2016
|1' -90'
|Нант (Нант)
|3:1
|Газелек (Аяччо)
|30.01.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|Монпелье (Монпелье)
|22.01.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|16.01.2016
|67' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|09.01.2016
|1' -89'
|Монако (Монако)
|2:2
|Газелек (Аяччо)
|37'
|20.12.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:1
|Лион (Лион)
|13.12.2015
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|32'
|05.12.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Нант (Нант)
|32'
|28.11.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|22.11.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|70' 74'
|07.11.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|31'
|31.10.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|24.10.2015
|1' -75'
|Газелек (Аяччо)
|3:1
|Ницца (Ницца)
|22'
|03.10.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Тулуза (Тулуза)
|67'
|26.09.2015
|59' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|23.09.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|19.09.2015
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|35'
|13.09.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:1
|Монако (Монако)
|30'
|29.08.2015
|1' -82'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|22.08.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Анжер (Анжер)
|16.08.2015
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|08.08.2015
|1' -90'
|Труа (Труа)
|0:0
|Газелек (Аяччо)
|41'