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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Лорьян
Газелек - Лорьян: обзор матча 28 ноября 2015
Газелек
28.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
18'
М. Ларби
33'
Б. Муканджо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Лорьян
Замена
А. Юга
️️️️
М. Ларби
88'
83'
Замена
В. Лавинье
️️️️
Р. Филиппото
Замена
Д. Тшибумбу
️️️️
Х. Бутаиб
81'
76'
Замена
Б. Жанно
️️️️
Б. Муканджо
Замена
И. Диа
️️️️
Д. Джокович
72'
64'
Замена
В. Ле Гофф
️️️️
Я. Жуффре
33'
Желтая карточка
В. Меслуб
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Муканджо
Желтая карточка
Х. Бутаиб
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Ларби
Пас отдал
Р. Филиппи
18'
Желтая карточка
Д. Ле Монье
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
30
Жюль Года
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
8
Джером Ле Монье
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Ян Жуффре
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
Газелек
42
Поль-Андре Герин
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Лорьян
1
Антони Ламонж
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
2
Папе Пайе
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
9
Валентин Лавинье
ПП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
3-2-3-2
30
Года
92
Коефф
4
Филиппи
5
Бреше
6
Дюкортью
4
Силла
10
Ларби
8
Ле Монье
88
Джокович
29
Бутаиб
19
Зуа
3-2-2-2
23
Леком
15
Туре
89
Гассама
14
Беллуджу
5
Коне
22
Геррейру
8
Жуффре
22
Ндонг
12
Муканджо
12
Филиппото
29
Бутаиб
24
Тшибумбу
24
Тшибумбу
29
Бутаиб
10
Ларби
22
Юга
22
Юга
10
Ларби
88
Джокович
22
Диа
22
Диа
88
Джокович
8
Жуффре
25
Ле Гофф
25
Ле Гофф
8
Жуффре
12
Филиппото
9
Лавинье
9
Лавинье
12
Филиппото
12
Муканджо
9
Жанно
9
Жанно
12
Муканджо
Остались в запасе
Газелек
Лорьян
20
Луис Поджи
ЦП
42
Поль-Андре Герин
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
7
Кевин Майи
ЦФ
1
Антони Ламонж
ВР
2
Папе Пайе
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
42
Поль-Андре Герин
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
7
Кевин Майи
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Ламонж
ВР
2
Папе Пайе
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Статистика матча Газелек - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Анже Казанова
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