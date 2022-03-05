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    Michael De Leeuw - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Michael De Leeuw
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 32 4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 68' -90' Гронинген (Гронинген) 2:3 Камбур (Лиуварден)
    11.05.2022 1' -64' Твенте (Энсхеде) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    07.05.2022 66' -90' Гронинген (Гронинген) 1:2 Спарта (Роттердам)
    01.05.2022 1' -46' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    24.04.2022 1' -74' Гронинген (Гронинген) 0:1 Хераклес (Альмело)
    10.04.2022 1' -68' Херенвен (Херенвен) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    02.04.2022 1' -78' Гронинген (Гронинген) 1:3 Аякс (Амстердам)
    20.03.2022 1' -75' Утрехт (Утрехт) 1:3 Гронинген (Гронинген)
    10'
    12.03.2022 1' -78' Гронинген (Гронинген) 4:3 НЕК (Неймеген)
    2'
    05.03.2022 1' -70' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    23'
    26.02.2022 1' -68' Гронинген (Гронинген) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    20.02.2022 1' -69' Зволле (Зволле) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    12.02.2022 1' -74' Гронинген (Гронинген) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    06.02.2022 1' -86' Гронинген (Гронинген) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    22.01.2022 1' -68' Витесс (Арнем) 1:3 Гронинген (Гронинген)
    16.01.2022 1' -77' Гронинген (Гронинген) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    21.12.2021 1' -69' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    28'
    18.12.2021 1' -90' Хераклес (Альмело) 4:2 Гронинген (Гронинген)
    12.12.2021 1' -72' Гронинген (Гронинген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    21.11.2021 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Гронинген (Гронинген)
    07.11.2021 1' -66' Гронинген (Гронинген) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    31.10.2021 1' -73' НЕК (Неймеген) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    24.10.2021 1' -74' Гронинген (Гронинген) 2:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    71'
    17.10.2021 1' -64' Спарта (Роттердам) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    01.10.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    25.09.2021 58' -90' Аякс (Амстердам) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    22.09.2021 74' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    18.09.2021 59' -90' Виллем II (Тилбург) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    12.09.2021 1' -46' Гронинген (Гронинген) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    28.08.2021 1' -61' ПСВ (Эйндховен) 5:2 Гронинген (Гронинген)
    21.08.2021 1' -69' Гронинген (Гронинген) 0:0 Утрехт (Утрехт)
    15.08.2021 1' -72' Камбур (Лиуварден) 1:2 Гронинген (Гронинген)
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