|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|32
|4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|68' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|Камбур (Лиуварден)
|11.05.2022
|1' -64'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|07.05.2022
|66' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:2
|Спарта (Роттердам)
|01.05.2022
|1' -46'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|24.04.2022
|1' -74'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Хераклес (Альмело)
|10.04.2022
|1' -68'
|Херенвен (Херенвен)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|02.04.2022
|1' -78'
|Гронинген (Гронинген)
|1:3
|Аякс (Амстердам)
|20.03.2022
|1' -75'
|Утрехт (Утрехт)
|1:3
|Гронинген (Гронинген)
|10'
|12.03.2022
|1' -78'
|Гронинген (Гронинген)
|4:3
|НЕК (Неймеген)
|2'
|05.03.2022
|1' -70'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|23'
|26.02.2022
|1' -68'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|20.02.2022
|1' -69'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|12.02.2022
|1' -74'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|06.02.2022
|1' -86'
|Гронинген (Гронинген)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|22.01.2022
|1' -68'
|Витесс (Арнем)
|1:3
|Гронинген (Гронинген)
|16.01.2022
|1' -77'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|21.12.2021
|1' -69'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|28'
|18.12.2021
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|4:2
|Гронинген (Гронинген)
|12.12.2021
|1' -72'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|21.11.2021
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.11.2021
|1' -66'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|31.10.2021
|1' -73'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|24.10.2021
|1' -74'
|Гронинген (Гронинген)
|2:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|71'
|17.10.2021
|1' -64'
|Спарта (Роттердам)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|01.10.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|25.09.2021
|58' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|22.09.2021
|74' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|18.09.2021
|59' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|12.09.2021
|1' -46'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|28.08.2021
|1' -61'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:2
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2021
|1' -69'
|Гронинген (Гронинген)
|0:0
|Утрехт (Утрехт)
|15.08.2021
|1' -72'
|Камбур (Лиуварден)
|1:2
|Гронинген (Гронинген)