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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Гронинген
Фейеноорд - Гронинген: обзор матча 05 марта 2022
Фейеноорд
05.03.2022, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 1
Завершен
Гронинген
71'
С. Дессер
23'
M. De Leeuw
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Гронинген
89'
Замена
R. Postema
️️️️
М. Эль-Ханкури
89'
Замена
Э. Матута
️️️️
Т. Суслов
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
82'
75'
Замена
М. Шверко
️️️️
Б. Мейер
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Г. Тил
72'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
М. Сенеси
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Дессер
Пас отдал
Ф. Эушнес
71'
70'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
П. Абрахам
70'
Замена
С. Нгонг
️️️️
M. De Leeuw
Замена
П. Валемарк
️️️️
А. Джаханбакш
56'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
56'
23'
ГОЛ! 0:1!
M. De Leeuw
Пас отдал
Б. Мейер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Гронинген
39
Owen van der Vlag
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бейлов
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
11
Джаханбакш
30
Линссен
4-1-5
41
Левенбург
5
ван Хинтум
5
Мейер
21
Касанвирьо
23
те Верик
27
Эль-Ханкури
10
Суслов
22
Ларсен
7
Абрахам
19
6
Дуарте
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
20
Тил
21
Торнстра
21
Торнстра
20
Тил
11
Джаханбакш
10
Валемарк
10
Валемарк
11
Джаханбакш
5
Сенеси
17
Нелсон
17
Нелсон
5
Сенеси
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
19
16
Нгонг
16
Нгонг
19
5
Мейер
33
Шверко
33
Шверко
5
Мейер
10
Суслов
40
Матута
40
Матута
10
Суслов
7
Абрахам
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
7
Абрахам
27
Эль-Ханкури
11
11
27
Эль-Ханкури
Остались в запасе
Фейеноорд
Гронинген
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
6
Мелайро Богард
ОП
39
Owen van der Vlag
ВР
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
39
Owen van der Vlag
ВР
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Фейеноорд - Гронинген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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