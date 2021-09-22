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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Витесс
Гронинген - Витесс: обзор матча 22 сентября 2021
Гронинген
22.09.2021, среда, 21:00
Голландия. Эредивизие, 6 тур
0 : 1
Завершен
Витесс
45+2'
Я. Гбоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Витесс
Замена
П. Абрахам
️️️️
Т. Суслов
90'
+2
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Б. ван Хинтум
90'
+2
90'
+1
Замена
Д. Ороз
️️️️
Р. Базур
81'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Л. Опенда
80'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Я. Гбоу
Замена
R. Postema
️️️️
Й. Ларсен
75'
Замена
M. De Leeuw
️️️️
С. Нгонг
74'
63'
Замена
П. Вруг
️️️️
М. Беро
61'
Желтая карточка
У. Таннан
51'
Желтая карточка
М. Беро
Замена
М. Шверко
️️️️
Д. Ирандаст
46'
46'
Замена
У. Таннан
️️️️
С. Тронстад
Красная карточка
Д. ван Кам
45'
+4
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Я. Гбоу
Красная карточка
М. те Верик
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
23
Майк те Верик
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Гронинген
39
Owen van der Vlag
ВР
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
Витесс
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
1-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
16
Нгонг
10
Суслов
23
те Верик
4
Даммерс
5
ван Хинтум
8
ван Кам
2-2-1-5
15
Шуберт
2
Даса
37
Хайек
22
Беро
23
Базур
34
Гбоу
14
Расмуссен
17
Опенда
8
Фредериксен
32
Виттек
6
Тронстад
10
Ирандаст
33
Шверко
33
Шверко
10
Ирандаст
5
ван Хинтум
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
5
ван Хинтум
16
Нгонг
19
19
16
Нгонг
10
Суслов
7
Абрахам
7
Абрахам
10
Суслов
22
Ларсен
11
11
22
Ларсен
22
Беро
8
Вруг
8
Вруг
22
Беро
17
Опенда
9
Дарфалу
9
Дарфалу
17
Опенда
34
Гбоу
23
Хейсман
23
Хейсман
34
Гбоу
6
Тронстад
6
Таннан
6
Таннан
6
Тронстад
23
Базур
5
Ороз
5
Ороз
23
Базур
Остались в запасе
Гронинген
Витесс
39
Owen van der Vlag
ВР
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
8
Тони Домджони
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
39
Owen van der Vlag
ВР
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Остались в запасе
8
Тони Домджони
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Гронинген - Витесс
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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