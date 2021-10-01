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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Твенте
Гронинген - Твенте: обзор матча 01 октября 2021
Гронинген
01.10.2021, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
8'
С. Нгонг
74'
М. Угальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Твенте
90'
+6
Желтая карточка
Д. Остерволде
89'
Желтая карточка
М. Угальде
86'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
Р. Зерруки
86'
Замена
Д. Думич
️️️️
Л. Эверинк
80'
Желтая карточка
Л. Эверинк
Замена
Д. ван Кам
️️️️
С. Нгонг
79'
Замена
R. Postema
️️️️
Й. Ларсен
79'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Угальде
Желтая карточка
С. Нгонг
73'
69'
Замена
М. Угальде
️️️️
Д. Лимниос
68'
Желтая карточка
Р. Зерруки
Замена
Я. Калли
️️️️
П. Абрахам
60'
Желтая карточка
М. Эль-Ханкури
59'
55'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Ротс
Желтая карточка
Б. ван Хинтум
49'
ГОЛ! 1:0!
С. Нгонг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Гронинген
33
Марин Шверко
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
33
Alex Mortensen
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Йессе Босх
ЦП
4
Дарио Думич
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
16
Нгонг
7
Абрахам
22
Ларсен
5
ван Хинтум
10
Суслов
27
Эль-Ханкури
1-3-2-4
1
Уннершталь
24
Эверинк
6
Зерруки
6
Брама
23
Садилек
18
Лимниос
14
Влап
2
Хилгерс
3
Преппер
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
22
Ларсен
11
11
22
Ларсен
16
Нгонг
8
ван Кам
8
ван Кам
16
Нгонг
7
Абрахам
2
Калли
2
Калли
7
Абрахам
24
Эверинк
4
Думич
4
Думич
24
Эверинк
11
Ротс
7
Мисиджан
7
Мисиджан
11
Ротс
18
Лимниос
9
Угальде
9
Угальде
18
Лимниос
6
Зерруки
24
Остерволде
24
Остерволде
6
Зерруки
Остались в запасе
Гронинген
Твенте
33
Марин Шверко
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
33
Alex Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Йессе Босх
ЦП
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
33
Марин Шверко
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
33
Alex Mortensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Йессе Босх
ЦП
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Гронинген - Твенте
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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Гронинген
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Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
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