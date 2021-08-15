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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Гронинген
Камбур - Гронинген: обзор матча 15 августа 2021
Камбур
15.08.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 1 тур
1 : 2
Завершен
Гронинген
68'
Р. Маулун
32'
А. Эль-Мессауди
90+2'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камбур - Гронинген
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Й. Ларсен
90'
+2
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Г. Гудмундссон
Замена
М. Паулиссен
️️️️
М. Брей
84'
Замена
М. Тол
️️️️
И. Каллон
81'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
E. Schouten
81'
73'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Т. Суслов
72'
Замена
П. Йостен
️️️️
M. De Leeuw
72'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
А. Эль-Мессауди
ГОЛ! 1:1!
Р. Маулун
Пас отдал
Д. Якобс
68'
Замена
Т. Бур
️️️️
S. Hendriks
58'
Замена
Д. Якобс
️️️️
Н. Додеман
58'
46'
Замена
R. Postema
️️️️
С. Нгонг
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Мессауди
Пас отдал
Т. Суслов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
10
Робин Маулун
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Гронинген
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
23
Майк те Верик
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
5
Азор Матусива
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
3
Габриэль Гудмундссон
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
7
Давид Самбисса
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
40
Stefan Deuling
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
Гронинген
33
Марин Шверко
ЦЗ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
4-3-3
1
Стевенс
5
Шмидт
4
24
Бангура
3
МакИнтош
10
Маулун
4
Худемакерс
14
Брей
19
7
Додеман
47
Каллон
1-1-5
21
Касанвирьо
16
Нгонг
5
Матусива
19
3
Гудмундссон
10
Суслов
11
Эль-Мессауди
4
7
Самбисса
7
Самбисса
4
47
Каллон
3
Тол
3
Тол
47
Каллон
7
Додеман
23
Якобс
23
Якобс
7
Додеман
14
Брей
6
Паулиссен
6
Паулиссен
14
Брей
19
19
Бур
19
Бур
19
3
Гудмундссон
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
3
Гудмундссон
10
Суслов
8
ван Кам
8
ван Кам
10
Суслов
16
Нгонг
11
11
16
Нгонг
11
Эль-Мессауди
22
Ларсен
22
Ларсен
11
Эль-Мессауди
19
17
Йостен
17
Йостен
19
Остались в запасе
Камбур
Гронинген
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
40
Stefan Deuling
ЦП
Главный тренер
Хенк де Йонг
33
Марин Шверко
ЦЗ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
40
Stefan Deuling
ЦП
Остались в запасе
33
Марин Шверко
ЦЗ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Камбур - Гронинген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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