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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Камбур
Гронинген - Камбур: обзор матча 15 мая 2022
Гронинген
15.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
2 : 3
Завершен
Камбур
58'
Й. Ларсен
90+2'
R. Postema
12'
Р. Ульдрикис
50'
М. Худемакерс
61'
И. Каллон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Камбур
ГОЛ! 2:3!
R. Postema
90'
+2
Замена
М. Шверко
️️️️
Н. Касанвирьо
88'
88'
Замена
Т. Бур
️️️️
Р. Ульдрикис
88'
Замена
К. МакИнтош
️️️️
E. Schouten
83'
Желтая карточка
Д. Якобс
80'
Замена
Д. Якобс
️️️️
М. Брей
80'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
С. Силла
74'
Желтая карточка
М. Худемакерс
Замена
M. De Leeuw
️️️️
С. Нгонг
68'
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
Т. Суслов
68'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
И. Каллон
Желтая карточка
Б. Мейер
59'
ГОЛ! 1:2!
Й. Ларсен
Пас отдал
R. Postema
58'
53'
Желтая карточка
И. Каллон
Желтая карточка
Т. Суслов
53'
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Худемакерс
Пас отдал
И. Каллон
Замена
П. Абрахам
️️️️
Э. Матута
45'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
Р. Маулун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Romano Postema
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
3-1-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
23
те Верик
5
Мейер
40
Матута
16
Нгонг
22
Ларсен
27
Данкерлуи
10
Суслов
6
Дуарте
11
4-3-1-2
1
Стевенс
3
Тол
4
5
Шмидт
18
Силла
4
Худемакерс
10
Маулун
6
Паулиссен
14
Брей
47
Каллон
17
Ульдрикис
21
Касанвирьо
33
Шверко
33
Шверко
21
Касанвирьо
10
Суслов
10
Ирандаст
10
Ирандаст
10
Суслов
16
Нгонг
19
19
16
Нгонг
40
Матута
7
Абрахам
7
Абрахам
40
Матута
4
3
МакИнтош
3
МакИнтош
4
18
Силла
7
Самбисса
7
Самбисса
18
Силла
14
Брей
23
Якобс
23
Якобс
14
Брей
17
Ульдрикис
19
Бур
19
Бур
17
Ульдрикис
Остались в запасе
Гронинген
Камбур
6
Мелайро Богард
ОП
24
Dirk Baron
ВР
8
Даниэль ван Кам
ОП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
24
Dirk Baron
ВР
8
Даниэль ван Кам
ОП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Гронинген - Камбур
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
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