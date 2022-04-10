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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Гронинген
Херенвен - Гронинген: обзор матча 10 апреля 2022
Херенвен
10.04.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 29 тур
3 : 1
Завершен
Гронинген
7'
С. ван Хойдонк
53'
С. ван Хойдонк
80'
S. van Beek
29'
Н. Касанвирьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Гронинген
Замена
T. Zaal
️️️️
Т. Хайе
90'
+1
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
А. Тахири
90'
Замена
А. Мусаба
️️️️
А. Сарр
87'
83'
Замена
М. Шверко
️️️️
Д. Данкерлуи
ГОЛ! 3:1!
S. van Beek
Пас отдал
Т. Хайе
80'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Т. Халилович
78'
71'
Желтая карточка
Н. Касанвирьо
68'
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
Б. ван Хинтум
68'
Замена
М. Богард
️️️️
M. De Leeuw
68'
Замена
R. Postema
️️️️
М. Эль-Ханкури
Желтая карточка
И. Дрешевич
65'
ГОЛ! 2:1!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
А. Тахири
53'
46'
Замена
С. Нгонг
️️️️
П. Абрахам
Желтая карточка
Р. Каиб
42'
29'
ГОЛ! 1:1!
Н. Касанвирьо
ГОЛ! 1:0!
С. ван Хойдонк
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
22
Sven van Beek
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Херенвен
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
3-5
22
24
Каиб
5
Дрешевич
27
ван Эвейк
7
Халилович
4
19
Хайе
8
Тахири
17
ван Хойдонк
4-1-5
41
Левенбург
5
ван Хинтум
5
Мейер
21
Касанвирьо
23
те Верик
27
Эль-Ханкури
19
27
Данкерлуи
6
Дуарте
7
Абрахам
22
Ларсен
7
Халилович
6
Де Йонг
6
Де Йонг
7
Халилович
9
Сарр
49
Мусаба
49
Мусаба
9
Сарр
8
Тахири
26
26
8
Тахири
19
Хайе
22
22
19
Хайе
19
6
Богард
6
Богард
19
7
Абрахам
16
Нгонг
16
Нгонг
7
Абрахам
27
Данкерлуи
33
Шверко
33
Шверко
27
Данкерлуи
5
ван Хинтум
10
Ирандаст
10
Ирандаст
5
ван Хинтум
27
Эль-Ханкури
11
11
27
Эль-Ханкури
Остались в запасе
Херенвен
Гронинген
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
24
Dirk Baron
ВР
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Херенвен - Гронинген
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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