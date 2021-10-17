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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Гронинген
Спарта - Гронинген: обзор матча 17 октября 2021
Спарта
17.10.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 9 тур
1 : 1
Завершен
Гронинген
33'
B. Smeets
28'
С. Нгонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Гронинген
88'
Желтая карточка
Т. Суслов
Замена
М. Энгельс
️️️️
В. ван Крой
88'
88'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Л. Дуарте
87'
Замена
R. Postema
️️️️
Й. Ларсен
Желтая карточка
Д. Абелс
79'
75'
Замена
П. Абрахам
️️️️
С. Нгонг
Замена
Э. Эмега
️️️️
Л. Ти
71'
64'
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
M. De Leeuw
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
М. Осман
59'
Желтая карточка
М. Окойе
37'
36'
Желтая карточка
С. Нгонг
Желтая карточка
B. Smeets
36'
ГОЛ! 1:1!
B. Smeets
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Нгонг
Пас отдал
М. Эль-Ханкури
Желтая карточка
А. Ауассар
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
32
Вито ван Крой
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
15
Jafar Bynoe
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Гронинген
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
2-4-5
2
Абелс
3
Вриндс
21
Янс
6
Ауассар
10
14
Осман
40
Окойе
9
Ти
21
Мейнанс
13
Хейлен
32
ван Крой
1-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
16
Нгонг
27
Эль-Ханкури
22
Ларсен
5
ван Хинтум
6
Дуарте
10
Суслов
14
Осман
4
4
14
Осман
32
ван Крой
8
Энгельс
8
Энгельс
32
ван Крой
9
Ти
22
Эмега
22
Эмега
9
Ти
16
Нгонг
7
Абрахам
7
Абрахам
16
Нгонг
6
Дуарте
8
ван Кам
8
ван Кам
6
Дуарте
19
10
Ирандаст
10
Ирандаст
19
22
Ларсен
11
11
22
Ларсен
Остались в запасе
Спарта
Гронинген
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
15
Jafar Bynoe
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
15
Jafar Bynoe
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Остались в запасе
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Спарта - Гронинген
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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