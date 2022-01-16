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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - ПСВ
Гронинген - ПСВ: обзор матча 16 января 2022
Гронинген
16.01.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
0 : 1
Завершен
ПСВ
10'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - ПСВ
90'
+5
Замена
Ф. Мвене
️️️️
М. Гетце
90'
+3
Замена
Ф. Макс
️️️️
М. Жуниор
Замена
В. Даммерс
️️️️
Т. Суслов
81'
Замена
М. Богард
️️️️
M. De Leeuw
77'
Замена
М. Шверко
️️️️
Б. Мейер
77'
64'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
М. Ромеро
64'
Замена
Брума
️️️️
Р. Доан
64'
Замена
Д. Верман
️️️️
М. ван Гинкел
Замена
П. Абрахам
️️️️
С. Нгонг
64'
Замена
R. Postema
️️️️
Д. ван Кам
63'
48'
Желтая карточка
Д. Тезе
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
К. Гакпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
16
Сириль Нгонг
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гронинген
33
Марин Шверко
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
77
Брума
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
11
Фоде Фофана
ЦФ
3-1-1-5
41
Левенбург
5
ван Хинтум
23
те Верик
5
Мейер
8
ван Кам
16
Нгонг
19
27
Данкерлуи
10
Суслов
6
Дуарте
22
Ларсен
4-2-3-1
16
Дроммел
4
Тезе
4
Обиспо
21
Боскальи
17
Жуниор
35
Гутьеррес
8
ван Гинкел
20
Доан
27
Гетце
18
Гакпо
19
Ромеро
19
6
Богард
6
Богард
19
5
Мейер
33
Шверко
33
Шверко
5
Мейер
8
ван Кам
11
11
8
ван Кам
10
Суслов
4
Даммерс
4
Даммерс
10
Суслов
16
Нгонг
7
Абрахам
7
Абрахам
16
Нгонг
8
ван Гинкел
25
Верман
25
Верман
8
ван Гинкел
17
Жуниор
30
Макс
30
Макс
17
Жуниор
27
Гетце
2
Мвене
2
Мвене
27
Гетце
20
Доан
77
Брума
77
Брума
20
Доан
19
Ромеро
35
Вертессен
35
Вертессен
19
Ромеро
Остались в запасе
Гронинген
ПСВ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Гронинген - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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