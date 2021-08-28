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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Гронинген
ПСВ - Гронинген: обзор матча 28 августа 2021
ПСВ
28.08.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 3 тур
5 : 2
Завершен
Гронинген
7'
К. Гакпо
27'
М. Эль-Ханкури (АГ)
45+6'
А. Рамальо
56'
Э. Захави
90+7'
Брума
15'
С. Нгонг
18'
С. Нгонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Гронинген
Желтая карточка
Брума
90'
+8
ГОЛ! 5:2!
Брума
90'
+7
88'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
М. те Верик
88'
Замена
R. Postema
️️️️
С. Нгонг
Замена
Р. Томас
️️️️
К. Гакпо
84'
Замена
Брума
️️️️
Э. Захави
83'
Замена
О. Боскальи
️️️️
М. ван Гинкел
75'
61'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
П. Йостен
61'
Замена
Б. Мейер
️️️️
Г. Гудмундссон
61'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
M. De Leeuw
ГОЛ! 4:2!
Э. Захави
Пас отдал
Й. Вертессен
56'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Мадуэке
46'
Замена
Ф. Мвене
️️️️
Ф. Макс
46'
ГОЛ! 3:2!
А. Рамальо
Пас отдал
К. Гакпо
45'
+6
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Эль-Ханкури
27'
18'
ГОЛ! 1:2!
С. Нгонг
15'
ГОЛ! 1:1!
С. Нгонг
ГОЛ! 1:0!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Гетце
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
3
Габриэль Гудмундссон
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
5
Азор Матусива
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
23
Майк те Верик
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
77
Брума
ЛВ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Гронинген
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Дроммел
30
Макс
4
Обиспо
5
Рамальо
4
Тезе
6
Сангаре
8
ван Гинкел
18
Гакпо
27
Гетце
20
Мадуэке
7
Захави
1-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
16
Нгонг
27
Эль-Ханкури
23
те Верик
19
17
Йостен
10
Суслов
7
Захави
77
Брума
77
Брума
7
Захави
8
ван Гинкел
21
Боскальи
21
Боскальи
8
ван Гинкел
30
Макс
2
Мвене
2
Мвене
30
Макс
18
Гакпо
30
Томас
30
Томас
18
Гакпо
20
Мадуэке
35
Вертессен
35
Вертессен
20
Мадуэке
3
Гудмундссон
5
Мейер
5
Мейер
3
Гудмундссон
17
Йостен
22
Ларсен
22
Ларсен
17
Йостен
16
Нгонг
11
11
16
Нгонг
23
те Верик
8
ван Кам
8
ван Кам
23
те Верик
19
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
19
Остались в запасе
ПСВ
Гронинген
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
Остались в запасе
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча ПСВ - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
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