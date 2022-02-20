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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Гронинген
Зволле - Гронинген: обзор матча 20 февраля 2022
Зволле
20.02.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 23 тур
1 : 1
Завершен
Гронинген
90+4'
Ю. Накаяма
36'
Л. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Гронинген
ГОЛ! 1:1!
Ю. Накаяма
Пас отдал
Л. Аджич
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Я. Калли
90'
+1
Желтая карточка
М. Шверко
89'
Желтая карточка
Й. Ларсен
Желтая карточка
М. Саймак
89'
85'
Замена
М. Шверко
️️️️
Т. Суслов
85'
Замена
Э. Матута
️️️️
Л. Дуарте
Замена
Л. Аджич
️️️️
E. Reijnders
84'
Замена
С. Тедич
️️️️
П. Клемент
84'
69'
Замена
R. Postema
️️️️
M. De Leeuw
69'
Замена
Я. Калли
️️️️
П. Абрахам
Желтая карточка
М. де Вит
65'
Замена
М. Саймак
️️️️
Р. Штридер
56'
Замена
M. de Waal
️️️️
Д. Андерсон
56'
Замена
К. Пал
️️️️
M. van der Werff
56'
45'
+2
Желтая карточка
Б. ван Хинтум
42'
Желтая карточка
П. Абрахам
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дуарте
Желтая карточка
Р. Штридер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
13
Рико Штридер
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
10
Max de Waal
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
Гронинген
33
Марин Шверко
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
3-1-5
31
Лампру
34
де Вит
3
Накаяма
33
Андерсон
13
Штридер
23
10
Редан
9
Дарфалу
24
Клемент
0
4-1-5
41
Левенбург
5
ван Хинтум
23
те Верик
21
Касанвирьо
5
Мейер
27
Эль-Ханкури
6
Дуарте
22
Ларсен
7
Абрахам
19
10
Суслов
33
Андерсон
10
10
33
Андерсон
23
9
Аджич
9
Аджич
23
0
3
Пал
3
Пал
0
13
Штридер
6
Саймак
6
Саймак
13
Штридер
24
Клемент
9
Тедич
9
Тедич
24
Клемент
10
Суслов
33
Шверко
33
Шверко
10
Суслов
6
Дуарте
40
Матута
40
Матута
6
Дуарте
7
Абрахам
2
Калли
2
Калли
7
Абрахам
19
11
11
19
Остались в запасе
Зволле
Гронинген
1
Jasper Schendelaar
ВР
37
Ryan Koolwijk
ЦП
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
16
Сириль Нгонг
ПВ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
37
Ryan Koolwijk
ЦП
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
Остались в запасе
16
Сириль Нгонг
ПВ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Зволле - Гронинген
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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