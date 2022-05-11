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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Гронинген
Твенте - Гронинген: обзор матча 11 мая 2022
Твенте
11.05.2022, среда, 21:00
Голландия. Эредивизие, 33 тур
3 : 0
Завершен
Гронинген
29'
В. Черны
68'
Д. Лимниос
81'
Д. Лимниос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Гронинген
90'
+4
Желтая карточка
М. те Верик
Замена
М. Брюнс
️️️️
М. Хилгерс
84'
83'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Л. Дуарте
83'
Замена
Э. Матута
️️️️
R. Postema
ГОЛ! 3:0!
Д. Лимниос
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
81'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Садилек
79'
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
73'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
В. Черны
73'
ГОЛ! 2:0!
Д. Лимниос
68'
64'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Д. Ирандаст
64'
Замена
П. Абрахам
️️️️
M. De Leeuw
ГОЛ! 1:0!
В. Черны
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Romano Postema
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
33
Alex Mortensen
ЦФ
2-2-2-4
1
Уннершталь
3
Преппер
30
Бренет
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
18
Лимниос
9
ван Вольфсвинкел
2
Хилгерс
5
Смал
18
Черны
4-2-4
41
Левенбург
33
Шверко
5
Мейер
21
Касанвирьо
23
те Верик
16
Нгонг
27
Эль-Ханкури
19
6
Дуарте
10
Ирандаст
11
23
Садилек
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
23
Садилек
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
18
Черны
7
Мисиджан
7
Мисиджан
18
Черны
2
Хилгерс
38
Брюнс
38
Брюнс
2
Хилгерс
11
40
Матута
40
Матута
11
6
Дуарте
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
6
Дуарте
10
Ирандаст
10
Суслов
10
Суслов
10
Ирандаст
19
7
Абрахам
7
Абрахам
19
Остались в запасе
Твенте
Гронинген
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
6
Мелайро Богард
ОП
24
Dirk Baron
ВР
8
Даниэль ван Кам
ОП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
33
Alex Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
24
Dirk Baron
ВР
8
Даниэль ван Кам
ОП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
33
Alex Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Твенте - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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