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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Гронинген
Витесс - Гронинген: обзор матча 22 января 2022
Витесс
22.01.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 3
Завершен
Гронинген
76'
Д. Ороз
39'
Й. Ларсен
67'
Э. Даса (АГ)
71'
Д. ван Кам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Гронинген
Желтая карточка
М. Беро
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
R. Postema
90'
Желтая карточка
В. Даммерс
89'
Замена
М. Шверко
️️️️
Й. Ларсен
Желтая карточка
Н. Фредериксен
88'
80'
Желтая карточка
М. те Верик
77'
Замена
В. Даммерс
️️️️
М. Богард
77'
Замена
R. Postema
️️️️
П. Абрахам
ГОЛ! 1:3!
Д. Ороз
76'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Т. Бейтинк
75'
Замена
Т. Хайек
️️️️
А. Грбич
75'
71'
ГОЛ! 0:3!
Д. ван Кам
Пас отдал
П. Абрахам
68'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
M. De Leeuw
68'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Д. Данкерлуи
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Даса
Замена
М. Беро
️️️️
Э. Корнелиссе
46'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Т. Домджони
46'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
П. Вруг
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
Т. Суслов
Красная карточка
Л. Опенда
35'
18'
Желтая карточка
Й. Ларсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Витесс
33
Эрик Ферстаппен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Матуш Беро
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
20
Дан Райцигер
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
44
Энрико Эрнандес
ЦФ
Гронинген
33
Марин Шверко
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
16
Сириль Нгонг
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
3-2-2-3
1
Хувен
5
Дехи
6
Корнелиссе
14
Расмуссен
32
Виттек
2
Даса
8
Вруг
8
Домджони
29
Бейтинк
9
Грбич
17
Опенда
4-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
5
Мейер
5
ван Хинтум
23
те Верик
6
Дуарте
27
Данкерлуи
22
Ларсен
10
Суслов
19
8
Домджони
5
Ороз
5
Ороз
8
Домджони
9
Грбич
37
Хайек
37
Хайек
9
Грбич
6
Корнелиссе
22
Беро
22
Беро
6
Корнелиссе
8
Вруг
23
Хейсман
23
Хейсман
8
Вруг
29
Бейтинк
8
Фредериксен
8
Фредериксен
29
Бейтинк
6
Богард
6
Богард
22
Ларсен
33
Шверко
33
Шверко
22
Ларсен
27
Данкерлуи
8
ван Кам
8
ван Кам
27
Данкерлуи
19
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
19
Богард
4
Даммерс
4
Даммерс
Богард
7
Абрахам
11
11
7
Абрахам
Остались в запасе
Витесс
Гронинген
33
Эрик Ферстаппен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Дан Райцигер
ЦФ
44
Энрико Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
16
Сириль Нгонг
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
33
Эрик Ферстаппен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Дан Райцигер
ЦФ
44
Энрико Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
16
Сириль Нгонг
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Витесс - Гронинген
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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