Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Isaiah Brown - статистика

#24 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
19
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
13.04.2021
Суонси
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 1
10.04.2021
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Уэнсдэй
5 : 0
05.04.2021
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Уотфорд
1 : 0
02.04.2021
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Барнсли
1 : 2
20.03.2021
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
14.03.2021
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Рединг
3 : 0
06.03.2021
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
03.03.2021
Ротерхэм
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лутон Таун
3 : 2
27.02.2021
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Брентфорд
3 : 0
24.02.2021
Шеффилд Уэнсдэй
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
20.02.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сток Сити
1 : 0
16.02.2021
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
09.02.2021
Уиком Уондерерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Миллуолл
4 : 1
06.02.2021
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ковентри
2 : 0
27.01.2021
Шеффилд Уэнсдэй
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
01.01.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
29.12.2020
Мидлсбро
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Блэкберн
1 : 1
26.12.2020
Шеффилд Уэнсдэй
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
19.12.2020
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
15.12.2020
Шеффилд Уэнсдэй
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
12.12.2020
Барнсли
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
08.12.2020
Шеффилд Уэнсдэй
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
05.12.2020
Шеффилд Уэнсдэй
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
02.12.2020
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
28.11.2020
Сток Сити
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
1 : 1
25.11.2020
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 0
21.11.2020
Шеффилд Уэнсдэй
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
07.11.2020
Миллуолл
58' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
03.11.2020
Борнмут
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уиком Уондерерс
1 : 0
31.10.2020
Шеффилд Уэнсдэй
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
2 : 0
27.09.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.09.2020
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Кардифф
0 : 2
12.09.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
4'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+