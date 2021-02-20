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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити: обзор матча 20 февраля 2021
Шеффилд Уэнсдэй
20.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
63'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
90'
Замена
Д. Леко
️️️️
С. Хоган
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
Л. Палмер
85'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Виндасс
74'
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Патерсон
74'
74'
Замена
М. Робертс
️️️️
И. Санчес
74'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Ж. Бела
Замена
А. Рич
️️️️
Ш. Данкли
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
С. Хоган
Пас отдал
Ж. Бела
62'
Замена
А. Халилович
️️️️
И. Суньич
53'
Желтая карточка
Н. Этеридж
Вторая желтая
Л. Шоу
50'
Желтая карточка
Л. Шоу
44'
22'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
10
Джош Виндасс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
3-3-4
27
Вествуд
13
Патерсон
12
Лис
22
Данкли
24
Пенни
29
Шоу
5
Хатчинсон
10
Виндасс
7
2
Палмер
10
Беннэн
4-1-3-2
13
Этеридж
6
Дин
6
Кларк-Салтер
24
Педерсен
2
Колен
26
Суньич
10
Санчес
45
Харпер
20
Гарднер
25
Хоган
91
Бела
2
Палмер
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
2
Палмер
13
Патерсон
29
Роудс
29
Роудс
13
Патерсон
22
Данкли
3
Рич
3
Рич
22
Данкли
10
Виндасс
10
Качунга
10
Качунга
10
Виндасс
10
Санчес
4
Робертс
4
Робертс
10
Санчес
91
Бела
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
91
Бела
25
Хоган
17
Леко
17
Леко
25
Хоган
26
Суньич
10
Халилович
10
Халилович
26
Суньич
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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