Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Шеффилд Уэнсдэй
Уотфорд - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 02 апреля 2021
Уотфорд
02.04.2021, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
7'
Т. Лис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Шеффилд Уэнсдэй
85'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Т. Лис
Замена
C. SÃ¡nchez
️️️️
Н. Чалоба
84'
82'
Замена
А. Грин
️️️️
К. Патерсон
78'
Желтая карточка
Д. Уайлдсмит
77'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Й. Пелюпесси
Замена
К. Сема
️️️️
Ж. Педро
71'
Желтая карточка
У. Хьюз
64'
Замена
А. Грэй
️️️️
И. Саксесс
61'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ф. Зинкернагель
61'
41'
Желтая карточка
А. Рич
39'
Желтая карточка
О. Урогиде
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Лис
7'
3'
Желтая карточка
J. BÃ¶rner
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
0
Luke Jackson
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Бахман
25
Масина
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
17
Фемения
15
Чалоба
19
Хьюз
11
Зинкернагель
7
Сарр
9
Педро
90
Саксесс
3-2-5
33
Уайлдсмит
31
3
Урогиде
13
Патерсон
5
Хатчинсон
12
Лис
29
Роудс
10
Беннэн
3
Рич
10
Виндасс
6
Пелюпесси
15
Чалоба
13
13
15
Чалоба
9
Педро
12
Сема
12
Сема
9
Педро
11
Зинкернагель
32
Гослинг
32
Гослинг
11
Зинкернагель
90
Саксесс
45
Грэй
45
Грэй
90
Саксесс
12
Лис
29
Шоу
29
Шоу
12
Лис
6
Пелюпесси
2
Палмер
2
Палмер
6
Пелюпесси
13
Патерсон
25
Грин
25
Грин
13
Патерсон
Остались в запасе
Уотфорд
Шеффилд Уэнсдэй
0
A. Lazaar
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
0
Luke Jackson
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
0
A. Lazaar
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Остались в запасе
0
Luke Jackson
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Уотфорд - Шеффилд Уэнсдэй
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Шеффилд Уэнсдэй
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+