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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити: обзор матча 14 марта 2021
Шеффилд Уэнсдэй
14.03.2021, воскресенье, 15:15
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
7'
Д. Роудс
61'
Т. Пукки
77'
Т. Кантвелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
90'
+4
Желтая карточка
Д. Хагилл
90'
+1
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Пукки
90'
+1
Замена
К. Циммерманн
️️️️
Э. Буэндия
88'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Т. Кантвелл
Замена
К. Патерсон
️️️️
Д. Виндасс
86'
77'
ГОЛ! 1:2!
Т. Кантвелл
Пас отдал
Э. Буэндия
Желтая карточка
Б. Беннэн
71'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Д. Роудс
68'
62'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Л. Рупп
61'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пукки
Пас отдал
О. Скипп
Желтая карточка
K. Harris
45'
+3
40'
Желтая карточка
К. МакЛин
ГОЛ! 1:0!
Д. Роудс
7'
6'
Желтая карточка
Б. Гибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
10
Джош Виндасс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
24
Isaiah Brown
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Норвич Сити
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
18
Якоб Серенсен
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-5-2
27
Вествуд
5
Хатчинсон
12
Лис
3
Урогиде
6
Пелюпесси
10
Беннэн
3
Рич
29
Роудс
7
2
Палмер
10
Виндасс
4-1-2-1-2
23
Крул
3
Ааронс
23
Гибсон
4
Хэнли
13
Яннулис
34
Скипп
10
Рупп
23
МакЛин
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
10
Виндасс
13
Патерсон
13
Патерсон
10
Виндасс
29
Роудс
7
Мэрриот
7
Мэрриот
29
Роудс
10
Буэндия
4
Циммерманн
4
Циммерманн
10
Буэндия
10
Кантвелл
18
Серенсен
18
Серенсен
10
Кантвелл
10
Рупп
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Рупп
20
Пукки
9
Хагилл
9
Хагилл
20
Пукки
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити
6
Ciaran Brennan
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
29
Лайам Шоу
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
6
Ciaran Brennan
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
29
Лайам Шоу
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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