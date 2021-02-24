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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 24 февраля 2021
Брентфорд
24.02.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
24'
Б. Мбемо
74'
С. Годдос
83'
М. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
88'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
С. Хатчинсон
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Б. Мбемо
85'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Х. Дальсгаард
85'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
С. Годдос
85'
ГОЛ! 3:0!
М. Серенсен
Пас отдал
С. Годдос
83'
82'
Желтая карточка
М. Пенни
77'
Замена
I. Brown
️️️️
Ф. Деле-Баширу
76'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Э. Качунга
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Т. Фосу
75'
ГОЛ! 2:0!
С. Годдос
Пас отдал
Б. Мбемо
74'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
72'
Замена
А. Тони
️️️️
С. Каньос
65'
55'
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
А. Рич
Желтая карточка
С. Каньос
39'
Желтая карточка
С. Годдос
30'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
С. Каньос
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
0
Luke Jackson
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Райя
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Дальсгаард
27
Янельт
8
Йенсен
24
Фосу
7
Годдос
7
Каньос
23
Рид
19
Мбемо
4-5-1
33
Уайлдсмит
5
Хатчинсон
12
Лис
3
Урогиде
24
Пенни
2
Палмер
7
29
Роудс
10
Беннэн
3
Рич
10
Качунга
3
Дальсгаард
2
Расмуссен
2
Расмуссен
3
Дальсгаард
7
Каньос
17
Тони
17
Тони
7
Каньос
24
Фосу
10
Да Силва
10
Да Силва
24
Фосу
19
Мбемо
10
Маркондес
10
Маркондес
19
Мбемо
7
Годдос
8
Замбурек
8
Замбурек
7
Годдос
3
Рич
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
3
Рич
10
Качунга
13
Патерсон
13
Патерсон
10
Качунга
5
Хатчинсон
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
5
Хатчинсон
Деле-Баширу
24
24
Деле-Баширу
Остались в запасе
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй
2
Мадс Бидструп
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Томас Франк
0
Luke Jackson
ЦФ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
10
Джош Виндасс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
2
Мадс Бидструп
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
Остались в запасе
0
Luke Jackson
ЦФ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
10
Джош Виндасс
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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