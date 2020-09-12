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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй
Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 12 сентября 2020
Кардифф
12.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
4'
Д. Виндасс
44'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй
78'
Замена
Л. Палмер
️️️️
М. Пенни
74'
Желтая карточка
М. Луонго
70'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Виндасс
66'
Замена
А. Рич
️️️️
Д. Роудс
Замена
Л. Томлин
️️️️
О. Ожо
65'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
Д. Роллс
59'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Хойлетт
58'
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Роудс
Пас отдал
Д. Виндасс
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Виндасс
Пас отдал
I. Brown
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Кардифф
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
3-5-1-1
12
Смитис
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
6
Волкс
32
Роллс
30
Хойлетт
9
Ожо
10
Бакуна
2
Осеи-Туту
19
Мур
3-5-2
1
27
12
Лис
24
Пенни
7
24
29
Роудс
10
Виндасс
10
Беннэн
21
Луонго
4
9
Ожо
17
Томлин
17
Томлин
9
Ожо
30
Хойлетт
23
Мерфи
23
Мерфи
30
Хойлетт
32
Роллс
19
Глатцель
19
Глатцель
32
Роллс
24
Пенни
2
Палмер
2
Палмер
24
Пенни
29
Роудс
3
Рич
3
Рич
29
Роудс
10
Виндасс
10
Качунга
10
Качунга
10
Виндасс
Остались в запасе
Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй
1
Joe Day
ЦФ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Joe Day
ЦФ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
Остались в запасе
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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