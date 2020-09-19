Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Уотфорд
Шеффилд Уэнсдэй - Уотфорд: обзор матча 19 сентября 2020
Шеффилд Уэнсдэй
19.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Уотфорд
88'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Замена
А. Рич
️️️️
Д. Виндасс
86'
85'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Ж. Педро
81'
Желтая карточка
Н. Чалоба
72'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Д. Кина
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Роудс
69'
Желтая карточка
Б. Беннэн
68'
Желтая карточка
М. Луонго
65'
58'
Замена
С. Перица
️️️️
Г. Мюррэй
Замена
Л. Палмер
️️️️
М. Пенни
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
3-5-2
1
24
Пенни
12
Лис
27
24
7
10
Виндасс
29
Роудс
10
Беннэн
21
Луонго
4
4-1-3-2
12
Фостер
2
Нгакия
27
Кабаселе
20
Кэткарт
16
Уилмот
15
Чалоба
8
Кина
8
Клеверли
12
Сема
39
Мюррэй
9
Педро
24
Пенни
2
Палмер
2
Палмер
24
Пенни
10
Виндасс
3
Рич
3
Рич
10
Виндасс
29
Роудс
10
Качунга
10
Качунга
29
Роудс
8
Кина
37
Гарнер
37
Гарнер
8
Кина
39
Мюррэй
18
Перица
18
Перица
39
Мюррэй
9
Педро
23
Пуссетто
23
Пуссетто
9
Педро
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Уотфорд
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
26
Даниэль Бахман
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Уотфорд
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+