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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй
Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 06 февраля 2021
Миллуолл
06.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
4 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
39'
К. Зохоре (П)
68'
С. Мэлони
69'
B. Thompson
90'
Т. Брэдшоу
10'
К. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 4:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
М. Ромео
90'
Замена
M. Smith
️️️️
Й. Бедварссон
86'
84'
Желтая карточка
О. Урогиде
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Зохоре
79'
73'
Замена
О. Урогиде
️️️️
С. Хатчинсон
73'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
К. Патерсон
ГОЛ! 3:1!
B. Thompson
Пас отдал
Й. Бедварссон
69'
ГОЛ! 2:1!
С. Мэлони
Пас отдал
Ш. Уилльямс
68'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Р. Леонард
60'
59'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Э. Качунга
59'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Л. Палмер
46'
Замена
K. Harris
️️️️
М. Пенни
Замена
B. Thompson
️️️️
М. Кифтенбельд
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Зохоре
39'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
23'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Патерсон
Пас отдал
Э. Качунга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
29
Джордан Роудс
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
25
Андре Грин
ЦФ
3-2-2-3
33
Биалковски
2
Ромео
12
Эванс
2
Мэлони
5
Купер
4
Хатчинсон
8
Кифтенбельд
18
Вудс
10
Бедварссон
18
Леонард
7
Зохоре
3-2-4-1
27
Вествуд
12
Лис
22
Данкли
13
Патерсон
5
Хатчинсон
24
Пенни
3
Рич
10
Беннэн
6
Пелюпесси
2
Палмер
10
Качунга
10
Бедварссон
17
17
10
Бедварссон
18
Леонард
6
Уилльямс
6
Уилльямс
18
Леонард
7
Зохоре
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
7
Зохоре
8
Кифтенбельд
8
8
8
Кифтенбельд
2
Палмер
29
Шоу
29
Шоу
2
Палмер
5
Хатчинсон
3
Урогиде
3
Урогиде
5
Хатчинсон
10
Качунга
29
Роудс
29
Роудс
10
Качунга
24
Пенни
7
7
24
Пенни
13
Патерсон
10
Виндасс
10
Виндасс
13
Патерсон
Остались в запасе
Миллуолл
Шеффилд Уэнсдэй
34
Фрэнк Филдинг
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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