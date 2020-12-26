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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй
Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 26 декабря 2020
Блэкберн
26.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
76'
Д. Ротуэлл
41'
А. Рич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй
87'
Замена
I. Brown
️️️️
Д. Виндасс
82'
Замена
K. Harris
️️️️
А. Рич
Желтая карточка
Д. Ленихэн
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ротуэлл
Пас отдал
Х. Эллиот
76'
69'
Замена
Л. Шоу
️️️️
J. van Aken
Замена
S. Downing
️️️️
Б. Джонсон
62'
Замена
Б. Дак
️️️️
Л. Холтби
62'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
С. Галлахер
61'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Рич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
90
Льюис Холтби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
19
Jacob Davenport
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
3-3-1-3
1
Камински
30
Дуглас
4
Айяла
24
Ньямб
7
Ротуэлл
4
Джонсон
26
Ленихэн
10
Эллиот
20
Галлахер
10
Армстронг
90
Холтби
4-5-1
27
Вествуд
13
Патерсон
22
Данкли
28
Одубайо
12
Лис
2
Палмер
3
Рич
6
Пелюпесси
10
Виндасс
10
Беннэн
4
20
Галлахер
22
Бреретон
22
Бреретон
20
Галлахер
4
Джонсон
19
19
4
Джонсон
90
Холтби
23
Дак
23
Дак
90
Холтби
4
29
Шоу
29
Шоу
4
10
Виндасс
24
24
10
Виндасс
3
Рич
7
7
3
Рич
Остались в запасе
Блэкберн
Шеффилд Уэнсдэй
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Блэкберн - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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