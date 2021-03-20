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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Шеффилд Уэнсдэй
Барнсли - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 20 марта 2021
Барнсли
20.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
78'
К. Моррис
38'
Д. Роудс
53'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Шеффилд Уэнсдэй
88'
Желтая карточка
Д. Уайлдсмит
87'
Желтая карточка
К. Патерсон
84'
Замена
А. Грин
️️️️
Д. Виндасс
ГОЛ! 1:2!
К. Моррис
Пас отдал
А. Хальме
78'
Желтая карточка
А. Хальме
71'
Замена
К. Чаплин
️️️️
К. Вудроу
68'
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Роудс
Пас отдал
Д. Виндасс
Замена
К. Моррис
️️️️
Д. Фризер
46'
Замена
А. Хальме
️️️️
Р. Палмер
46'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
М. Соллбауэр
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роудс
Пас отдал
Б. Беннэн
36'
Желтая карточка
J. BÃ¶rner
25'
Желтая карточка
Т. Лис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
3
Ryan Galvin
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
4-3-1-2
40
Коллинс
6
Хелик
21
Соллбауэр
5
Андерсен
2
Бриттан
4
Стайлс
17
Палмер
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
9
Дайк
4-5-1
27
Вествуд
31
13
Патерсон
3
Урогиде
12
Лис
29
Роудс
3
Рич
6
Пелюпесси
10
Беннэн
10
Виндасс
2
Палмер
21
Соллбауэр
6
Сиббик
6
Сиббик
21
Соллбауэр
28
Фризер
9
Моррис
9
Моррис
28
Фризер
17
Палмер
6
Хальме
6
Хальме
17
Палмер
12
Вудроу
8
Чаплин
8
Чаплин
12
Вудроу
10
Виндасс
25
Грин
25
Грин
10
Виндасс
Остались в запасе
Барнсли
Шеффилд Уэнсдэй
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
6
Ciaran Brennan
ЦФ
3
Ryan Galvin
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
Остались в запасе
6
Ciaran Brennan
ЦФ
3
Ryan Galvin
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Барнсли - Шеффилд Уэнсдэй
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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