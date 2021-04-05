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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф: обзор матча 05 апреля 2021
Шеффилд Уэнсдэй
05.04.2021, понедельник, 19:30
Англия. Чемпионшип, 40 тур
5 : 0
Завершен
Кардифф
4'
J. BÃ¶rner
20'
К. Патерсон
23'
А. Рич
65'
Д. Роудс
69'
А. Рич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
Замена
Л. Шоу
️️️️
Б. Беннэн
90'
+3
Замена
А. Грин
️️️️
Д. Роудс
82'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
С. Хатчинсон
82'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Виндасс
81'
72'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Уильямс
72'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
К. Мур
72'
Замена
О. Ожо
️️️️
Л. Бакуна
ГОЛ! 5:0!
А. Рич
Пас отдал
Д. Виндасс
69'
ГОЛ! 4:0!
Д. Роудс
Пас отдал
К. Патерсон
65'
ГОЛ! 3:0!
А. Рич
Пас отдал
Д. Виндасс
23'
ГОЛ! 2:0!
К. Патерсон
Пас отдал
Л. Палмер
20'
ГОЛ! 1:0!
J. BÃ¶rner
Пас отдал
Б. Беннэн
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
29
Лайам Шоу
ОП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
38
Перри Нг
ПЗ
9
Марк Харрис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
3-2-5
33
Уайлдсмит
12
Лис
31
13
Патерсон
3
Урогиде
5
Хатчинсон
10
Беннэн
3
Рич
10
Виндасс
29
Роудс
2
Палмер
3-1-5-1
12
Филлипс
35
Нельсон
44
Флинт
3
Браун
10
Санг
7
Пак
32
Роллс
10
Уильямс
10
Бакуна
6
Волкс
19
Мур
10
Беннэн
29
Шоу
29
Шоу
10
Беннэн
5
Хатчинсон
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
5
Хатчинсон
29
Роудс
25
Грин
25
Грин
29
Роудс
10
Виндасс
10
Качунга
10
Качунга
10
Виндасс
10
Уильямс
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Уильямс
19
Мур
36
Ваттерс
36
Ваттерс
19
Мур
10
Бакуна
9
Ожо
9
Ожо
10
Бакуна
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Кардифф
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Ciaran Brennan
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
38
Перри Нг
ПЗ
10
Рубин Колуилл
АП
9
Марк Харрис
ЦП
12
Алекс Смитис
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Ciaran Brennan
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
Остались в запасе
38
Перри Нг
ПЗ
10
Рубин Колуилл
АП
9
Марк Харрис
ЦП
12
Алекс Смитис
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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Шеффилд Уэнсдэй
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