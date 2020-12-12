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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли: обзор матча 12 декабря 2020
Шеффилд Уэнсдэй
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 2
Завершен
Барнсли
4'
Д. Виндасс
14'
К. Вудроу
37'
Д. Фризер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
90'
Замена
Р. Палмер
️️️️
А. Моуатт
86'
Замена
Д. Миллер
️️️️
К. Вудроу
Замена
I. Brown
️️️️
К. Патерсон
84'
Замена
Д. Роудс
️️️️
D. Iorfa
83'
67'
Замена
Л. Томас
️️️️
К. Чаплин
67'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Фризер
67'
Замена
Х. Кейн
️️️️
М. Джеймс
Замена
Л. Палмер
️️️️
Ш. Данкли
66'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
J. van Aken
46'
37'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фризер
Пас отдал
К. Чаплин
Желтая карточка
Б. Беннэн
31'
14'
ГОЛ! 1:1!
К. Вудроу
ГОЛ! 1:0!
Д. Виндасс
Пас отдал
Б. Беннэн
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
3-2-4-1
33
Уайлдсмит
12
Лис
22
Данкли
28
Одубайо
27
13
Патерсон
10
Беннэн
3
Рич
10
Виндасс
7
4
4-3-1-2
1
Уолтон
2
Бриттан
6
Хальме
21
Соллбауэр
5
Андерсен
4
Стайлс
20
Моуатт
37
Джеймс
28
Фризер
8
Чаплин
12
Вудроу
4
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
4
22
Данкли
2
Палмер
2
Палмер
22
Данкли
13
Патерсон
24
24
13
Патерсон
27
29
Роудс
29
Роудс
27
12
Вудроу
10
Миллер
10
Миллер
12
Вудроу
28
Фризер
20
Адебойежо
20
Адебойежо
28
Фризер
20
Моуатт
17
Палмер
17
Палмер
20
Моуатт
37
Джеймс
20
Кейн
20
Кейн
37
Джеймс
8
Чаплин
16
Томас
16
Томас
8
Чаплин
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Барнсли
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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