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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Шеффилд Уэнсдэй
Рединг - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 06 марта 2021
Рединг
06.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
30'
М. Олисе (П)
65'
Л. Жоао
88'
Э. Идом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Д. Лорент
90'
Замена
T. Esteves
️️️️
Э. Идом
90'
ГОЛ! 3:0!
Э. Идом
88'
85'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Д. Виндасс
Замена
S. Baldock
️️️️
Г. Пушкаш
83'
Замена
D. Tetek
️️️️
М. Олисе
82'
70'
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Патерсон
70'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
K. Harris
Замена
S. Aluko
️️️️
Л. Жоао
67'
ГОЛ! 2:0!
Л. Жоао
Пас отдал
Э. Идом
65'
Желтая карточка
Л. Мур
37'
32'
Замена
М. Пенни
️️️️
Б. Беннэн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Олисе
30'
29'
Красная карточка
J. BÃ¶rner
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
7
Kadeem Harris
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Райан Ист
ОП
19
Tomás Esteves
ЦП
11
Феми Азиз
ПВ
34
Dejan Tetek
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
0
Luke Jackson
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
3-2-3-2
1
Кабрал
17
Идом
26
Макинтайр
26
Мур
3
Ричардс
12
Холмс
29
Лорент
30
Семеду
17
Олисе
19
Жоао
47
Пушкаш
3-3-4
33
Уайлдсмит
12
Лис
13
Патерсон
31
5
Хатчинсон
29
Шоу
3
Урогиде
2
Палмер
10
Виндасс
10
Беннэн
7
17
Олисе
34
34
17
Олисе
19
Жоао
23
23
19
Жоао
29
Лорент
11
Азиз
11
Азиз
29
Лорент
17
Идом
19
19
17
Идом
47
Пушкаш
9
9
47
Пушкаш
10
Беннэн
24
Пенни
24
Пенни
10
Беннэн
10
Виндасс
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
10
Виндасс
13
Патерсон
29
Роудс
29
Роудс
13
Патерсон
7
7
Мэрриот
7
Мэрриот
7
Остались в запасе
Рединг
Шеффилд Уэнсдэй
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
23
Люк Саутвуд
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
0
Luke Jackson
ЦФ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
23
Люк Саутвуд
ВР
Остались в запасе
0
Luke Jackson
ЦФ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Рединг - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
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