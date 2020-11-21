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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Шеффилд Уэнсдэй
Престон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 21 ноября 2020
Престон
21.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
48'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Шеффилд Уэнсдэй
86'
Желтая карточка
J. van Aken
81'
Замена
I. Brown
️️️️
К. Патерсон
74'
Замена
Д. Роудс
️️️️
М. Одубайо
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Р. Ледсон
72'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Э. Риис
71'
61'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
М. Луонго
ГОЛ! 1:0!
Т. Баркуйзен
48'
Замена
Д. Стокли
️️️️
Д. Рафферти
46'
Замена
P. Gallagher
️️️️
Б. Поттс
46'
17'
Красная карточка
Д. Виндасс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Адам О'Райли
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
4-4-2
1
Радд
2
5
Бауэр
2
Рафферти
20
4
Ледсон
29
Баркуйзен
44
Поттс
14
Джонсон
17
Риис
7
Синклейр
4-4-2
27
Вествуд
31
12
Лис
13
Патерсон
28
Одубайо
10
Виндасс
3
Рич
2
Палмер
10
Беннэн
21
Луонго
4
4
Ледсон
4
Пирсон
4
Пирсон
4
Ледсон
44
Поттс
12
12
44
Поттс
17
Риис
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Риис
2
Рафферти
9
Стокли
9
Стокли
2
Рафферти
13
Патерсон
24
24
13
Патерсон
21
Луонго
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
21
Луонго
28
Одубайо
29
Роудс
29
Роудс
28
Одубайо
Остались в запасе
Престон
Шеффилд Уэнсдэй
8
Том Бейлисс
ЦП
32
Джош Ирл
ЛЗ
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
29
Лайам Шоу
ОП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
8
Том Бейлисс
ЦП
32
Джош Ирл
ЛЗ
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
29
Лайам Шоу
ОП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Престон - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
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Престон
Шеффилд Уэнсдэй
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