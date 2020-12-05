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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 05 декабря 2020
Норвич Сити
05.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
81'
Д. Мартин
84'
М. Ааронс
61'
Д. Виндасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Т. Омотойе
️️️️
М. Вранчич
90'
+3
Замена
А. Теттей
️️️️
П. Плахета
89'
88'
Замена
Э. Качунга
️️️️
K. Harris
88'
Замена
I. Brown
️️️️
М. Одубайо
ГОЛ! 2:1!
М. Ааронс
Пас отдал
М. Вранчич
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мартин
Пас отдал
М. Вранчич
81'
Желтая карточка
О. Скипп
79'
Замена
Д. Мартин
️️️️
М. Стиперманн
79'
70'
Желтая карточка
J. BÃ¶rner
66'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Д. Виндасс
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Виндасс
Пас отдал
А. Рич
53'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
D. Iorfa
22'
Желтая карточка
М. Одубайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
18
Якоб Серенсен
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
3-1-2-2-2
23
МакГоверн
23
Гибсон
4
Хэнли
3
Ааронс
34
Скипп
18
Серенсен
8
Вранчич
77
Плахета
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
3-2-4-1
33
Уайлдсмит
28
Одубайо
13
Патерсон
31
27
12
Лис
3
Рич
7
10
Виндасс
10
Беннэн
4
8
Вранчич
14
Омотойе
14
Омотойе
8
Вранчич
77
Плахета
6
Теттей
6
Теттей
77
Плахета
22
Стиперманн
16
Мартин
16
Мартин
22
Стиперманн
28
Одубайо
24
24
28
Одубайо
10
Виндасс
2
Палмер
2
Палмер
10
Виндасс
27
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
27
7
10
Качунга
10
Качунга
7
Остались в запасе
Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
42
Reece McAlear
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
42
Reece McAlear
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
Остались в запасе
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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