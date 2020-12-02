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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Рединг
Шеффилд Уэнсдэй - Рединг: обзор матча 02 декабря 2020
Шеффилд Уэнсдэй
02.12.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
13'
К. Патерсон
44'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Рединг
Замена
Э. Качунга
️️️️
K. Harris
90'
+2
75'
Замена
S. Baldock
️️️️
М. Олисе
70'
Замена
T. Esteves
️️️️
Т. Холмс
70'
Замена
S. Aluko
️️️️
Э. Риномхота
Желтая карточка
К. Патерсон
60'
Желтая карточка
М. Луонго
54'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
J. van Aken
46'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Л. Палмер
46'
Замена
D. Iorfa
️️️️
Б. Беннэн
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
Л. Жоао
Пас отдал
О. Эджария
Красная карточка
Л. Шоу
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Патерсон
Пас отдал
А. Рич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
3
Адам Рич
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Рединг
24
Sam Walker
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
3-1-4-2
33
Уайлдсмит
12
Лис
31
13
Патерсон
29
Шоу
3
Рич
7
10
Беннэн
2
Палмер
21
Луонго
4
4-5-1
1
Кабрал
12
Холмс
5
Моррисон
26
Мур
3
Ричардс
29
Лорент
4
Риномхота
30
Семеду
17
Олисе
14
Эджария
19
Жоао
10
Беннэн
27
27
10
Беннэн
2
Палмер
28
Одубайо
28
Одубайо
2
Палмер
4
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
4
7
10
Качунга
10
Качунга
7
4
Риномхота
23
23
4
Риномхота
12
Холмс
19
19
12
Холмс
17
Олисе
9
9
17
Олисе
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Рединг
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
1
Cameron Dawson
ВР
29
Джордан Роудс
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
19
Lewis Gibson
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
1
Cameron Dawson
ВР
29
Джордан Роудс
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Рединг
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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