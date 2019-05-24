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Абдул Халед Аденьон
Статистика
Абдул Халед Аденьон - статистика
Завершил карьеру
28 июля 1985 (41)
#3 | Защитник
180 см | 73 кг
Бенин
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Кубок Африканских Наций 2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амьен
22
0
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Амьен
2 : 1
24.05.2019
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
2 : 0
18.05.2019
Амьен
1' - 90'
22'
Франция. Лига 1, 36 тур
Амьен
0 : 0
11.05.2019
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1 : 1
05.05.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Амьен
0 : 0
28.04.2019
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
3 : 2
21.04.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
0 : 0
12.04.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Амьен
2 : 2
06.04.2019
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
0 : 0
31.03.2019
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0 : 0
16.03.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
2 : 2
02.03.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1 : 0
09.02.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1 : 0
02.02.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0 : 1
27.01.2019
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Амьен
0 : 3
12.01.2019
ПСЖ
1' - 66'
39'
66'
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
0 : 0
08.01.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
1 : 1
23.12.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Генгам
1 : 2
08.12.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
0 : 2
04.12.2018
Монако
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
3 : 0
01.12.2018
Амьен
1' - 90'
62'
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0 : 1
10.11.2018
Амьен
1' - 90'
31'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1 : 0
03.11.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Амьен
1 : 2
27.10.2018
Нант
1' - 90'
36'
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
5 : 0
20.10.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Амьен
1 : 0
06.10.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1 : 0
29.09.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Амьен
2 : 1
26.09.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
3 : 1
22.09.2018
Амьен
1' - 90'
86'
47'
Франция. Лига 1, 5 тур
Амьен
2 : 3
15.09.2018
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
0 : 0
02.09.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Амьен
4 : 1
25.08.2018
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
1 : 2
18.08.2018
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
2 : 0
12.08.2018
Амьен
1' - 90'
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