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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Лилль
Амьен - Лилль: обзор матча 15 сентября 2018
Амьен
15.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 3
Завершен
Лилль
79'
Р. Курзава
90+3'
С. Годдос
45+1'
Н. Пепе (П)
56'
Н. Пепе (П)
76'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Лилль
ГОЛ! 2:3!
С. Годдос
90'
+3
85'
Желтая карточка
Ж. Фонте
ГОЛ! 1:3!
Р. Курзава
Пас отдал
Гансо
79'
76'
ГОЛ! 0:3!
Н. Пепе
Пас отдал
Н. Иконе
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Пепе
Желтая карточка
Б. Дибасси
54'
49'
Желтая карточка
Н. Иконе
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Хуан Отеро
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Гютне
3
Аденьон
18
Дибасси
24
Бодмер
2
Жуано
29
Бли
17
Крафт
8
Гнаоре
7
Годдос
11
Конате
19
Отеро
4-1-1-2-2
16
Меньян
2
Челик
5
Сумаоро
6
Фонте
97
Балло-Туре
23
Мендес
8
Шека
93
Иконе
19
Бамба
19
Пепе
17
Фонте
Остались в запасе
Амьен
Лилль
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Амьен - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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