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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Амьен
Реймс - Амьен: обзор матча 02 марта 2019
Реймс
02.03.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 2
Завершен
Амьен
70'
Б. Диа
84'
М. Кафаро
39'
М. Конате (П)
44'
Ю. Абдельхамид (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Амьен
ГОЛ! 2:2!
М. Кафаро
84'
Желтая карточка
Б. Диа
82'
75'
Желтая карточка
Э. Питерс
ГОЛ! 1:2!
Б. Диа
Пас отдал
А. Ромао
70'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ю. Абдельхамид
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Конате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
7
Саман Годдос
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
4-3-2-1
16
Менди
11
Камара
5
Абдельхамид
3
Энгелс
25
Фоке
26
Мбемба
15
Ромао
5
Дингом
9
Зенели
10
Уден
19
Чаваррия
4-2-1-1-2
1
Гютне
17
Крафт
33
Питерс
2
Жуано
21
Лефор
29
Бли
6
Монконду
3
Тимит
7
Годдос
11
Конате
9
Гирасси
Остались в запасе
Реймс
Амьен
20
Матье Кафаро
АП
16
Николя Леметр
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
16
Николя Леметр
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Реймс - Амьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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