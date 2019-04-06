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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Сент-Этьен
Амьен - Сент-Этьен: обзор матча 06 апреля 2019
Амьен
06.04.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Этьен
23'
М. Конате
61'
М. Конате
16'
Т. Колоджейчак
90+4'
Р. Кабелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Сент-Этьен
Желтая карточка
П. Жуано
90'
+5
Желтая карточка
Р. Гютне
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Р. Кабелла
Пас отдал
В. Хазри
ГОЛ! 2:1!
М. Конате
Пас отдал
С. Мендоса
61'
57'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Красная карточка
Ж. Лефор
32'
ГОЛ! 1:1!
М. Конате
Пас отдал
Э. Гнаоре
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Колоджейчак
Пас отдал
В. Хазри
1'
Желтая карточка
Н. Суботич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Кентен Корнетт
ПВ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
4-2-2-2
1
Гютне
21
Лефор
33
Питерс
2
Жуано
17
Крафт
6
Монконду
29
Бли
8
Гнаоре
3
Тимит
11
Конате
7
Мендоса
4-1-1-2-2
16
Руффье
26
Дебюши
3
Суботич
15
Колоджейчак
24
Перрен
6
М'Вила
23
Вада
5
Кабелла
70
Норден
9
Берич
10
Хазри
Остались в запасе
Амьен
Сент-Этьен
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Амьен - Сент-Этьен
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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