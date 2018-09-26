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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Ренн
Амьен - Ренн: обзор матча 26 сентября 2018
Амьен
26.09.2018, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
51'
Э. Гнаоре
66'
П. Жуано
81'
К. Гренье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Ренн
81'
ГОЛ! 2:1!
К. Гренье
Пас отдал
Б. Бурижо
ГОЛ! 2:0!
П. Жуано
Пас отдал
С. Годдос
66'
61'
Красная карточка
Ж. Гелин
ГОЛ! 1:0!
Э. Гнаоре
Пас отдал
С. Годдос
51'
39'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
17'
Желтая карточка
Ж. Гелин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Саман Годдос
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
3-3-1-2-1
1
Гютне
2
Жуано
24
Бодмер
18
Дибасси
21
Лефор
6
Монконду
17
Крафт
8
Гнаоре
7
Годдос
92
Корнетт
11
Конате
3-2-1-2-2
40
Коубек
3
Да Силва
17
Мешер
25
Гелин
14
Траоре
5
Бенсебаини
21
Андре
7
Сарр
8
Бен Арфа
9
Джордан
99
Ньянг
Остались в запасе
Амьен
Ренн
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Амьен - Ренн
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
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