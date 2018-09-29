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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Амьен
Кан - Амьен: обзор матча 29 сентября 2018
Кан
29.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 0
Завершен
Амьен
40'
К. Нинга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Амьен
Желтая карточка
Э. Кривелли
90'
+5
69'
Вторая желтая
Э. Гнаоре
Желтая карточка
Ф. Файр
48'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нинга
40'
25'
Желтая карточка
Э. Гнаоре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Саман Годдос
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
21
Рафал Курзава
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
26
Санаси Си
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Гансо
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
4-2-4
30
Самба
31
Армугом
44
Байссе
4
Джику
24
Жилберт
76
Файр
8
Оньянге
18
Бамму
19
Тшокунте
12
Бове
29
Нинга
4-1-1-1-3
1
Гютне
3
Аденьон
18
Дибасси
2
Эль-Хаджам
21
Лефор
6
Монконду
8
Гнаоре
7
Годдос
19
Отеро
21
Курзава
11
Конате
Остались в запасе
Кан
Амьен
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Гансо
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Гансо
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Кан - Амьен
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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