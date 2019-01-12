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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - ПСЖ
Амьен - ПСЖ: обзор матча 12 января 2019
Амьен
12.01.2019, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
57'
Э. Кавани (П)
70'
К. Мбаппе
79'
Маркиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - ПСЖ
79'
ГОЛ! 0:3!
Маркиньос
Пас отдал
Ю. Дракслер
70'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Э. Кавани
Вторая желтая
А. Халед Аденьон
66'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Кавани
Желтая карточка
А. Бли
56'
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
26
Санаси Си
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
21
Рафал Курзава
ЦФ
ПСЖ
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-4-2-1
1
Гютне
18
Дибасси
3
Аденьон
2
Жуано
21
Лефор
29
Бли
6
Монконду
17
Крафт
3
Тимит
8
Гнаоре
7
Мендоса
3-2-1-2-2
23
Ареоля
12
Менье
5
Маркиньос
3
Силва
10
Алвес
24
Бернат
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Мбаппе
10
Кавани
Остались в запасе
Амьен
ПСЖ
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
21
Рафал Курзава
ЦФ
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Амьен - ПСЖ
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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