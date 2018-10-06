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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Дижон
Амьен - Дижон: обзор матча 06 октября 2018
Амьен
06.10.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
39'
С. Годдос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Дижон
ГОЛ! 1:0!
С. Годдос
Пас отдал
Гансо
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
10
Гансо
ЦП
7
Саман Годдос
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
3-3-1-1-2
1
Гютне
3
Аденьон
2
Жуано
24
Бодмер
18
Дибасси
6
Монконду
17
Крафт
10
Гансо
7
Годдос
19
Отеро
11
Конате
4-4-2
31
Рунарссон
19
Розье
6
Лаутоа
4
Ямбере
4
Хаддади
17
Абид
20
Амалфитано
23
Слити
12
Лойодиче
9
Жанно
22
Саид
Остались в запасе
Амьен
Дижон
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Амьен - Дижон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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Амьен
Дижон
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2024.08.15 13:49
3
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5
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