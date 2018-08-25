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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Реймс
Амьен - Реймс: обзор матча 25 августа 2018
Амьен
25.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
4 : 1
Завершен
Реймс
22'
Э. Гнаоре
59'
С. Годдос
67'
М. Конате
73'
М. Конате
85'
М. Кафаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Реймс
85'
ГОЛ! 4:1!
М. Кафаро
ГОЛ! 4:0!
М. Конате
73'
ГОЛ! 3:0!
М. Конате
Пас отдал
Э. Крафт
67'
ГОЛ! 2:0!
С. Годдос
59'
Желтая карточка
Б. Зунгу
45'
+1
36'
Красная карточка
Р. Метанир
ГОЛ! 1:0!
Э. Гнаоре
Пас отдал
М. Конате
22'
10'
Желтая карточка
М. Мартен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
19
Ромен Метанир
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Марвин Мартен
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
27
Гессума Фофана
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-2-1-3
1
Гютне
21
Лефор
3
Аденьон
18
Дибасси
17
Крафт
8
Гнаоре
34
Зунгу
7
Годдос
19
Отеро
11
Конате
7
Мендоса
3-1-2-2-1
16
Менди
5
Абдельхамид
5
Фонтейн
33
Конан
7
Шавалерен
15
Мартен
15
Ромао
10
Уден
7
Думбия
19
Чаваррия
Остались в запасе
Амьен
Реймс
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
20
Матье Кафаро
АП
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Амьен - Реймс
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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