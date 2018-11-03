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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Амьен
Ницца - Амьен: обзор матча 03 ноября 2018
Ницца
03.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Амьен
38'
П. Жуано (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Амьен
Желтая карточка
Данте
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Жуано
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Данило
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
7
Саман Годдос
АП
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
26
Санаси Си
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
10
Гансо
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
4-1-2-1-2
44
Бенитес
29
Эрейе
5
Сарр
4
Данте
13
Жалле
15
Данило
25
Сиприен
61
Тамез
9
Маолида
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
3-4-1-1
1
Гютне
24
Бодмер
18
Дибасси
3
Аденьон
17
Крафт
6
Монконду
29
Бли
21
Лефор
7
Годдос
19
Отеро
Остались в запасе
Ницца
Амьен
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
10
Гансо
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Остались в запасе
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
10
Гансо
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Ницца - Амьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
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