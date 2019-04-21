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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Амьен
Нант - Амьен: обзор матча 21 апреля 2019
Нант
21.04.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 33 тур
3 : 2
Завершен
Амьен
49'
К. Кулибали
55'
К. Кулибали
59'
В. Ронжье
62'
Х. Отеро
77'
Ш. Тимит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Амьен
Желтая карточка
А. Туре
87'
77'
ГОЛ! 3:2!
Ш. Тимит
Пас отдал
Т. Монконду
69'
Желтая карточка
С. Мендоса
69'
Желтая карточка
А. Бли
62'
ГОЛ! 3:1!
Х. Отеро
Пас отдал
А. Бли
ГОЛ! 3:0!
В. Ронжье
Пас отдал
Э. Лимбомбе
59'
ГОЛ! 2:0!
К. Кулибали
Пас отдал
Л. Лима
55'
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
М. Уорис
49'
Желтая карточка
Н. Паллуа
25'
4'
Желтая карточка
Э. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
4-1-2-1-2
1
Дюпе
32
Ие
34
Карлос
5
Паллуа
6
Лима
7
Туре
8
Мутуссами
21
Ронжье
77
Лимбомбе
17
Кулибали
20
Уорис
4-2-3
1
Гютне
17
Крафт
18
Дибасси
2
Жуано
33
Питерс
29
Бли
6
Монконду
9
Гирасси
19
Отеро
7
Мендоса
Остались в запасе
Нант
Амьен
22
Шарль Траоре
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Александре Оллеро
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Александре Оллеро
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Нант - Амьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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