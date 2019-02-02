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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Амьен
Ренн - Амьен: обзор матча 02 февраля 2019
Ренн
02.02.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Амьен
82'
М. Зеффан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Амьен
ГОЛ! 1:0!
М. Зеффан
Пас отдал
М. Ньянг
82'
Желтая карточка
А. Бен Арфа
78'
78'
Желтая карточка
М. Конате
70'
Желтая карточка
Ж. Лефор
63'
Желтая карточка
А. Бли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
3-3-2-1
40
Коубек
3
Да Силва
17
Мешер
2
Зеффан
19
Гренье
21
Андре
27
Бурижо
8
Бен Арфа
7
Сарр
99
Ньянг
3-4-1-2
1
Гютне
18
Дибасси
2
Жуано
24
Бодмер
17
Крафт
29
Бли
6
Монконду
21
Лефор
3
Тимит
9
Гирасси
19
Отеро
Остались в запасе
Ренн
Амьен
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
9
Джордан
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
9
Джордан
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Ренн - Амьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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