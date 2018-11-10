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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Амьен
Тулуза - Амьен: обзор матча 10 ноября 2018
Тулуза
10.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 1
Завершен
Амьен
28'
А. Бли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Амьен
Желтая карточка
Я. Каюзак
89'
Желтая карточка
М. Градель
80'
Желтая карточка
К. Сидибе
45'
31'
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Бли
Пас отдал
С. Годдос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Омар Даф
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Рейне
31
Морейра
6
Жульен
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
6
Сидибе
18
Каюзак
10
Дурмаз
10
Градель
5
Гарсия
9
Исека
3-4-2-1
1
Гютне
2
Жуано
3
Аденьон
18
Дибасси
17
Крафт
6
Монконду
29
Бли
21
Лефор
8
Гнаоре
10
Гансо
7
Годдос
Остались в запасе
Тулуза
Амьен
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Тулуза - Амьен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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